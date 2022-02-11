Фото ⟩ Эксперимент Rus.Postimees: в рижском книжном магазине продают пиратские копии книг

Но как так получилось, что ни в одном другом магазине, в том числе и в России, этих книг нет уже лет семь, а в странах Балтии вдруг такое изобилие: в наличии книги были в двух магазинах в Таллинне, в семи магазинах в Риге и на складе. Не может же крупный книготорговец так открыто продавать нелегальную продукцию?