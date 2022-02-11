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Фото ⟩ Эксперимент Rus.Postimees: в рижском книжном магазине продают пиратские копии книг

Подделки от оригинальных книг сильно отличаются.

ФОТО: София Солдатенко

Пиксельная картинка на обложке, плохая печать, хлипкий переплет, прошивка местами прорывает тонкие и серенькие странички. Так выглядят приобретенные в таллиннском магазине книги. Нет, это не халтура издательства: в руках я держу подделки. И такие пиратские книжки, которые вполне официально продают под видом оригинальных, могли оказаться на полках многих жителей Эстонии, Латвии и других стран, пишет Rus.Postimees.

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Но как так получилось, что ни в одном другом магазине, в том числе и в России, этих книг нет уже лет семь, а в странах Балтии вдруг такое изобилие: в наличии книги были в двух магазинах в Таллинне, в семи магазинах в Риге и на складе. Не может же крупный книготорговец так открыто продавать нелегальную продукцию?

Чтобы убедиться в своих подозрениях, что продаются именно пиратские копии, покупаю в торговом центре Kristiine комплект из семи книг (все вместе 116,77 евро) и сравниваю их с оригиналами.