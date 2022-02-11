Фото ⟩ Эксперимент Rus.Postimees: в рижском книжном магазине продают пиратские копии книг
Пиксельная картинка на обложке, плохая печать, хлипкий переплет, прошивка местами прорывает тонкие и серенькие странички. Так выглядят приобретенные в таллиннском магазине книги. Нет, это не халтура издательства: в руках я держу подделки. И такие пиратские книжки, которые вполне официально продают под видом оригинальных, могли оказаться на полках многих жителей Эстонии, Латвии и других стран, пишет Rus.Postimees.