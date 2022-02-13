Эстонским полицейским запрещено делать покупки в Латвии и России?
В очередном выпуске программы Kuuuurija анонимный сотрудник Лыунаской префектуры рассказывает о закулисье мира полиции, пишет Rus.Postimees.
В очередном выпуске программы Kuuuurija анонимный сотрудник Лыунаской префектуры рассказывает о закулисье мира полиции, пишет Rus.Postimees.
В конце прошлого года двое граждан Эстонии сообщили, что видели Лыунаского префекта Валло Коппеля в латвийской Валке, в магазине Superalko, где он покупал алкогольные напитки.
Его поведение задело рядовых полицейских, которые за аналогичные действия были лишены премий - решением все того же Валло Коппеля.