Невозможное возможно? В Эстонии полиция дала преступнику номер телефона жертвы

История началась осенью прошлого года. Марта хотела на стойке информации Selver обновить карту магазина. Сотрудник магазина попросил ее пройти к другому окошку, а кошелек вместе с пятью евро был забыт. Когда пожилая дама заметила, что ее кошелек пропал, она вернулась в Selver. Там пообещали просмотреть записи камер наблюдения и рекомендовали написать заявление в полицию. Так Марта и поступила.

Прошел месяц, второй, третий. В какой-то момент Марте позвонили из полиции и спросили, можно ли дать ее номер телефона вору, чтобы он смог вернуть ей кошелек. Марта разрешила. "После этого было немного странное чувство, что вор знает мой номер телефона, — вспоминала она. - Я подумала, что вор мог просто отнести бумажник в полицию".