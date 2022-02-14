Что в 21-м веке делает город действительно хорошим? Доступное жилье, много возможностей карьеры и различные возможности для развлечений, без сомнения, важны. Однако без качественного сообщения эти преимущества быстро теряют свою привлекательность. Чтобы Рига стала современным городом, нужно преодолеть несколько препятствий, одно из которых - улучшение общественного транспорта. Пробки, отставшая система билетов, старые автобусы - с этой и другими проблемами жители сталкиваются почти каждый день. Поэтому возникают вопросы: как с этим планирует бороться Rīgas satiksme, что будет делать Рижская дума и как этот вопрос решают в соседней столице Вильнюсе?