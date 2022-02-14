Что в 21-м веке делает город действительно хорошим? Доступное жилье, много возможностей карьеры и различные возможности для развлечений, без сомнения, важны. Однако без качественного сообщения эти преимущества быстро теряют свою привлекательность. Чтобы Рига стала современным городом, нужно преодолеть несколько препятствий, одно из которых - улучшение общественного транспорта. Пробки, отставшая система билетов, старые автобусы - с этой и другими проблемами жители сталкиваются почти каждый день. Поэтому возникают вопросы: как с этим планирует бороться Rīgas satiksme, что будет делать Рижская дума и как этот вопрос решают в соседней столице Вильнюсе?

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Историю о состоянии транспорта в Риге нужно начать с неприятного факта - более половины или 250 из 400 автобусов отслужили минимум два своих века. Кроме того, средний возраст автобусного парка составляет почти 14 лет. Соответственно, большая часть автобусов Rīgas satiksme (RS) не столь удобная и "зеленая" как новые модели. Это, скорее всего, удерживает потенциальных пассажиров от его использования.