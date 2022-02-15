Отстаивая право Украины на вступление в НАТО, ее западные друзья утверждают, что этим они защищают страну. Верно обратное. Защищая теоретические права, они ставят под угрозу безопасность Украины, усиливая вероятность российского вторжения. Независимость Украины можно было бы защитить гораздо эффективнее, заключив дипломатическое соглашение с Россией, которое гарантирует суверенитет Украины как страны, не входящей в НАТО, подобно Австрии, Финляндии и Швеции (все члены Европейского Союза, но не входящие в НАТО).

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В частности, Россия согласилась бы вывести свои войска с востока Украины и провести демобилизацию у границы с Украиной; и НАТО отказался бы от расширения в Украине при условии, что Россия будет уважать суверенитет Украины, а Украина уважает интересы безопасности России. Такое соглашение возможно, поскольку оно отвечает интересам обеих сторон.

Конечно, сторонники членства Украины в НАТО, считают такую ​​сделку наивной. Они отмечают, что Россия вторглась в Украину и аннексировала Крым в 2014 году, и что нынешний кризис возник из-за того, что Россия сосредоточила более 100 000 своих военнослужащих на границе с Украиной, угрожая новым вторжением. Таким образом, Кремль нарушил условия Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Россия обещала уважать независимость и суверенитет Украины (в том числе над Крымом) в обмен на передачу Украиной огромного запаса ядерного оружия, который она унаследовала после распада Советского Союза.