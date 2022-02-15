Отстаивая право Украины на вступление в НАТО, ее западные друзья утверждают, что этим они защищают страну. Верно обратное. Защищая теоретические права, они ставят под угрозу безопасность Украины, усиливая вероятность российского вторжения. Независимость Украины можно было бы защитить гораздо эффективнее, заключив дипломатическое соглашение с Россией, которое гарантирует суверенитет Украины как страны, не входящей в НАТО, подобно Австрии, Финляндии и Швеции (все члены Европейского Союза, но не входящие в НАТО).

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В частности, Россия согласилась бы вывести свои войска с востока Украины и провести демобилизацию у границы с Украиной; и НАТО отказался бы от расширения в Украине при условии, что Россия будет уважать суверенитет Украины, а Украина уважает интересы безопасности России. Такое соглашение возможно, поскольку оно отвечает интересам обеих сторон.