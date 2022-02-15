Ни дилеры, ни потребители не знают степени чистоты продаваемого здесь изотонитазена и того, как он в дальнейшем повлияет на здоровье.

Глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро отмечает: хотя данные за предыдущие годы показывают, что фентанил стал причиной до 80 процентов наркосмертей в Эстонии, сейчас его доля снизилась до четверти или трети. "Во многом это связано с работой полиции и прокуратуры в последние годы по разрушению рынка фентанила. Наша цель – максимально затруднить распространение вещества и возможность заработать на нем преступные доходы", пишет Rus.Postimees.