Позвольте, я расскажу вам о войне. Вернее, о военных учениях. Настолько реалистичных, насколько только возможно воссоздать их в смоделированной среде. Большая бригада из 3500 солдат и 1000 технических единиц против сил того же размера. В столь впечатляющей военной игре, которая в течение целого месяца проходила в январе на немецком военном полигоне Гогенфельзен, вместе с более чем десятью другими странами приняли участие и Латвийские национальные вооруженные силы. Не нужно спрашивать, зачем в таких военных играх участвовать Латвии. Хочешь мира - готовься к войне.