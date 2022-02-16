Позвольте, я расскажу вам о войне. Вернее, о военных учениях. Настолько реалистичных, насколько только возможно воссоздать их в смоделированной среде. Большая бригада из 3500 солдат и 1000 технических единиц против сил того же размера. В столь впечатляющей военной игре, которая в течение целого месяца проходила в январе на немецком военном полигоне Гогенфельзен, вместе с более чем десятью другими странами приняли участие и Латвийские национальные вооруженные силы. Не нужно спрашивать, зачем в таких военных играх участвовать Латвии. Хочешь мира - готовься к войне.
Свободной Латвии больше нет. Страны Балтии и Польшу оккупировал ужасный противник - альянс "Сколкан". Ему также удалось пересечь чешско-германскую границу, его силы уже в Баварии. Атака была быстрой, сила противника - огромной, но теперь странам НАТО удалось полностью выполнить статью 5 Североатлантического договора, и нападающим противостоят силы из разных стран альянса. В объединенной бригаде, которую возглавляет командир механизированной бригады Сухопутных войск Латвии полковник Сандрис Гаугерс, большую часть составляют военнослужащие Латвийской армии - оставшиеся после боев в странах Балтии. Большая часть бригады также состоит из немецкой механизированной бригады, но есть там и американцы, голландцы, испанцы, литовцы и солдаты других стран. Такая многонациональная структура, возглавляемая полковником Гаугерсом, противостоит захватчику в баварском регионе Китенце.