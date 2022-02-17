Успех мировой премьеры итальянского фильма-спектакля Insultati. Bielorus(sia) ("Обиженные. Беларусь") на прошедшем в конце января кинофестивале в Триесте стал одним из ярких эпизодов международного проекта актерской солидарности длиною почти в полтора года, в котором участвовали труппы более тридцати стран - в том числе и Латвии. Но сколь бы обоснованной ни была оценка критики и зрителей блестящего режиссерского дебюта молодой итальянской кино- и телеактрисы белорусского происхождения Катерины Шульхи, важнейший вопрос, напрямую связанный с этим проектом, однозначного ответа не имеет. Чем предстают в глазах западноевропейцев, аплодирующих "Обиженным", события, о которых там речь? Видят ли в них свидетельство неотвратимых тектонических перемен в этой части Европы - или исключительно акт массового гражданского мужества "отдельно взятых" белорусов, бросивших вызов зарвавшейся диктатуре?