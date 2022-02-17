Разве СССР не умер? Для западноевропейцев "совок" непостижим
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Успех мировой премьеры итальянского фильма-спектакля Insultati. Bielorus(sia) ("Обиженные. Беларусь") на прошедшем в конце января кинофестивале в Триесте стал одним из ярких эпизодов международного проекта актерской солидарности длиною почти в полтора года, в котором участвовали труппы более тридцати стран - в том числе и Латвии. Но сколь бы обоснованной ни была оценка критики и зрителей блестящего режиссерского дебюта молодой итальянской кино- и телеактрисы белорусского происхождения Катерины Шульхи, важнейший вопрос, напрямую связанный с этим проектом, однозначного ответа не имеет. Чем предстают в глазах западноевропейцев, аплодирующих "Обиженным", события, о которых там речь? Видят ли в них свидетельство неотвратимых тектонических перемен в этой части Европы - или исключительно акт массового гражданского мужества "отдельно взятых" белорусов, бросивших вызов зарвавшейся диктатуре?
Сейчас, когда события на рубежах Украины уже второй месяц не выходят из основного фокуса мирового внимания, этот вопрос стоит еще шире. Очевидна ли общественному мнению западноевропейских стран взаимосвязь участившихся драматических событий на постсоветском пространстве? Или для Беларуси - своя оптика, для Украины - своя, для Казахстана - своя, и так далее по списку?