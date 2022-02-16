Внезапная смерть: даже лучшие врачи не могут предвидеть, кого она настигнет

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Депутат эстонского парламента Рийгикогу и член волостного собрания Сауэ от Партии реформ 51-летний Мадис Миллинг скончался в ночь на 3 февраля, когда, будучи спасателем-добровольцем, участвовал в тушении пожара в жилом доме. Во время работ по тушению Миллинг упал и потерял сознание, врачи не сумели спасти ему жизнь.

Когда Тынис Миллинг, младший брат Мадиса, вышел из церкви со своей матерью, он сказал, что, хотя его брата больше нет, он все равно продолжает спасать жизни.

Смерть настигла 51-летнего Мадиса неожиданно. Тынис не слышал, чтобы его старший брат жаловался на здоровье. Однако знал, что жизнь Мадиса была напряженной: после последнего пожара, до которого он первым добрался ночью на автоцистерне, утром после смены он должен был ехать в Рийгикогу. Кроме того, он был активным лейтенантом Союза обороны Эстонии Кайтселийта. "Он мало спал, не отдыхал, - говорит Тынис. - У него было большое сердце: он хотел отдавать и задвинул себя на второй план".