Хочешь мира - готовься к войне! ⟩ "Мы не будем с флажками ждать "победителей"

На учениях Allied Spirit 2022 командующий мотопехотной бригадой Сухопутных войск полковник Сандрис Гаугерс возглавил многонациональную бригаду из 3500 солдат. Предлагаем интервью с полковником о полученном опыте на полигоне Хоэнфельс.

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Часть 2 - МЫ НЕ БУДЕМ С ФЛАЖКАМИ ЖДАТЬ "ПОБЕДИТЕЛЕЙ"

Военные учения Allied Spirit 2022, допускаю, - крупнейшие, в которых до сих пор участвовали Вооруженные силы Латвии. Можете ли вы описать масштаб и ресурсы, которые были вложены в это мероприятие? Организация, логистика и все остальное - как с латвийской, так и с принимающей стороны?

Механизированная пехотная бригада Сухопутных войск впервые приняла участие в учениях Allied Spirit в 2017 году, когда в ее составе было около 500 военнослужащих. В этом году нас было 1300.