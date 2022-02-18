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Интервью с латышом, который снял "The Tinder Swindler"
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Документальный фильм "The Tinder Swindler", который на стриминговом сервисе Netflix можно посмотреть с начала февраля, уже стал сенсацией мирового масштаба. Эта работа поднимает очень актуальную в данный момент тему - мошеннические, измеряемые миллионами любовные схемы в приложении для знакомств Tinder. Это шокирующие откровенные истории трех женщин, превращающиеся в настоящий детектив, когда они совместно разоблачают своего "принца из мечты". И у всего этого, на этот раз в хорошем значении, есть тесная связь с Латвией, так как оператором фильма стал проживающий на данный момент в Лондоне Эдгар Дубовскис, о котором можно сказать, что одним утром он проснулся знаменитым. Предлагаем разговор с латышом!