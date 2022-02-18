Документальный фильм "The Tinder Swindler", который на стриминговом сервисе Netflix можно посмотреть с начала февраля, уже стал сенсацией мирового масштаба. Эта работа поднимает очень актуальную в данный момент тему - мошеннические, измеряемые миллионами любовные схемы в приложении для знакомств Tinder. Это шокирующие откровенные истории трех женщин, превращающиеся в настоящий детектив, когда они совместно разоблачают своего "принца из мечты". И у всего этого, на этот раз в хорошем значении, есть тесная связь с Латвией, так как оператором фильма стал проживающий на данный момент в Лондоне Эдгар Дубовскис, о котором можно сказать, что одним утром он проснулся знаменитым. Предлагаем разговор с латышом!

Большая часть фильма была снята в 2020 году, и с тех пор был ряд других работ. Но достижения "The Tinder Swindler" для меня немного неожиданны. Теперь звонят не только коллеги, но и друзья, знакомые, в том числе и из Латвии. Это необычно, что документальный фильм смог вызвать такой интерес и резонанс. Одним вечером, по пути с работы в поезде, я заметил, что люди в компьютере смотрят этот фильм. И в этот момент меня объяла гордость за свою работу, так как посмотрите, никому неизвестный парень из Латвии стал частью фильма, который смотрят, о котором говорят во всем мире.