В апреле 2014 года полиция Панамы получила сообщение, что пропали нидерландские туристки - две молодые женщины, отправившиеся на прогулку по одному из наиболее излюбленных туристических маршрутов. Несмотря на активные поиски, их останки были найдены только спустя несколько месяцев, обнаруженное вызвало множество громких теорий о таинственной смерти Крисы Кремерс (21) и Лисанн Фрон. Что на самом деле произошло с женщинами?

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Пропажа молодых и красивых девушек в джунглях Панамы по-прежнему остается одним из наиболее таинственных исчезновений людей. Ее даже сравнивают с трагедией перевала Дятлова, в которой по-прежнему не найдены ответы на вопрос, что в ту ночь произошло с молодыми людьми.