Перед Рождеством Харьюский уездный суд постановил, что риск рецидива у убийцы и педофила Василия Очкаленко слишком велик, чтобы его можно было освободить условно-досрочно. Тем не менее, как заключенный тюрьмы открытого типа, Очкаленко все еще передвигается по Хаапсалу. Трое местных родителей рассказали, что такая ситуация нарушает их чувство справедливости, имея в виду случай, когда морозным январским днем осужденный отправился в родные края посетить родной дом, пишет Limon.ee.