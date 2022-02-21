Планируемый в Нарве завод займет 2-3% мирового рынка чистого карбоната кальция
Представители компании Rans-Sells представили городским властям Нарвы, а затем прессе план создания завода по производству чистого карбоната кальция из сланцевой золы. Завод будет постепенно разбирать золоотвал у Балтийской электростанции, выпуская в год полмиллиона тонн продукции и поглощая из атмосферы такую же массу углекислого газа. До основного завода построят небольшой экспериментальный завод, пишет Rus.Postimees.