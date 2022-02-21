Планируемый в Нарве завод займет 2-3% мирового рынка чистого карбоната кальция

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По данным Ragn-Sells, в мире производится 16-22 млн тонн чистого карбоната кальция в год, сырьем обычно служит известняк, который сначала нужно добыть и переработать в известь. В случае новой технологии сырье уже добыто - около нарвских электростанций лежит порядка 600 млн тонн сланцевой золы. Того золоотвала, около которого планируется построить завод, хватит примерно на сто лет работы, если завод не будет расширяться.

Основной завод планируется построить в 2027 году, но до него должен начать работу небольшой "демо-завод", поскольку технология только разработана и не использовалась еще в промышленных масштабах.