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Планируемый в Нарве завод займет 2-3% мирового рынка чистого карбоната кальция

Исследование сланцевой золы у "голубых лагун" на золоотвалах нарвских электростанций.

ФОТО: Скриншот видео Ragn-Sells

Представители компании Rans-Sells представили городским властям Нарвы, а затем прессе план создания завода по производству чистого карбоната кальция из сланцевой золы. Завод будет постепенно разбирать золоотвал у Балтийской электростанции, выпуская в год полмиллиона тонн продукции и поглощая из атмосферы такую же массу углекислого газа. До основного завода построят небольшой экспериментальный завод, пишет Rus.Postimees.

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По данным Ragn-Sells, в мире производится 16-22 млн тонн чистого карбоната кальция в год, сырьем обычно служит известняк, который сначала нужно добыть и переработать в известь. В случае новой технологии сырье уже добыто - около нарвских электростанций лежит порядка 600 млн тонн сланцевой золы. Того золоотвала, около которого планируется построить завод, хватит примерно на сто лет работы, если завод не будет расширяться.

Основной завод планируется построить в 2027 году, но до него должен начать работу небольшой "демо-завод", поскольку технология только разработана и не использовалась еще в промышленных масштабах.

Завод, расположенный под боком у электростанции, будет использовать ее электричество, тепло и инфраструктуру, в т.ч. железную дорогу в порт. А также может дать работу тем, кто раньше уже занимался сланцевой золой, но в сланцевой энергетике.