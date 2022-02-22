Ошибка медиков вычеркнула женщину из списка живых
В начале февраля в доме попечения Villa Alfred в Кунда, Эстония, умерла 85-летняя женщина, прожившая там несколько недель. Около 6 утра в дежурную часть поступил вызов, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть: лицо акроцианозное, пульса нет, дыхания нет, окоченение всего тела. Вскоре печальное сообщение было отправлено Вийви, 50-летней дочери покойной (имя изменено, настоящее имя Rus.Postimees известно), и она начала готовиться к похоронам матери.