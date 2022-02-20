Еще за три года до больших военных Игр Allied Spirit 2022 началась подготовка к крупнейшему во всей истории восстановленной Латвии развертыванию (deployment) Национальных вооруженных сил (НВС). Доставка 1300 военнослужащих и единиц тяжелой техники на военный полигон Хохенфельс в Германии была вызовом не только для мотострелковой бригады, но и для всех Вооруженных сил в целом - руководства НВС, командования обеспечения и других структур НВС.

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Руководимая полковником Сандрисом Гауэрсом бригада в сценарии учений или Игре принимала участие в составе 1-й немецкой танковой дивизии. Сила размером 4500 военнослужащих и 1000 единиц техники была действительно большим вызовом многонационального сотрудничества. Эта сила под руководством полковника Гауэрса противостояла силам альянса "Сколкан" или постоянно размещенного в Хохенфельсе американского 1-4-го мотострелкового батальона. Тяжело победимого противника, который знал все детали огромного полигона.