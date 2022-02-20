Еще за три года до больших военных Игр Allied Spirit 2022 началась подготовка к крупнейшему во всей истории восстановленной Латвии развертыванию (deployment) Национальных вооруженных сил (НВС). Доставка 1300 военнослужащих и единиц тяжелой техники на военный полигон Хохенфельс в Германии была вызовом не только для мотострелковой бригады, но и для всех Вооруженных сил в целом - руководства НВС, командования обеспечения и других структур НВС.