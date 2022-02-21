При помощи искусственно созданных препятствий задержать противника. Блокировать, обрезать и завлечь в желаемую область, разбить и разделить на меньшие отряды или добиться, чтобы единицы техники противника перемещались в один ряд и стали легкой целью. Это борьба за время чрезвычайно важна для обеих воюющих сторон. И в ней огромную роль играют бригадные инженеры. Размещая позиции - противотанковые рвы, траншеи и другие препятствия, инженеры замедляют нападение противника и увеличивают жизнеспособность своих единиц. Дают возможность единицам маневра и артиллерии нанести контратаку в момент, когда противник остановлен или больше всего ослаблен, бить во время контратаки со всей силы. Инженеры дают возможность уничтожить противника.

Для абонентов

В фазе атаки инженеры могут закопать противотанковые рвы, следовать за саперами на минных полях и расчищать дорогу, по которой поедет своя техника. Помогают проломиться через другие препятствия, созданные противником или природой.