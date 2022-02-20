У проводимой Россией масштабной мобилизации армии на границе с Украиной имеются мрачные исторические прецеденты. Но если Кремль решит спустить курок, его ждет опасность, с которой до сих пор не сталкивалась ни одна армия интервентов: 15 атомных реакторов на четырех объектах, которые удовлетворяют примерно 50% потребностей Украины в электроэнергии.

Эти реакторы являются устрашающим призраком. В случае удара по этим объектам они могут фактически превратиться в радиоактивные мины. А Россия сама станет жертвой появившихся радиоактивных продуктов ядерного распада. Учитывая уязвимость украинских атомных реакторов, а также человеческий и экологический ущерб, который может быть нанесен, если в ходе сражений они окажутся повреждены, президенту России Владимиру Путину следует еще раз задуматься о том, стоит ли Украина войны.