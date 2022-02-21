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Америка сосредоточилась не на том враге
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Значительная часть демократического мира хотела бы, чтобы Америка оставалась доминирующей глобальной державой. Но поскольку США явно идут на стратегическое перенапряжение, возникает риск, что такой исход будет маловероятным.
Проблемы с глобальным лидерством Америки начинаются внутри страны. Резко партийная политика и глубокая поляризация ослабляют американскую демократию и препятствуют достижению долгосрочных целей. Во внешней политике партийный раскол можно увидеть в том, как воспринимаются потенциальные противники США: