Последняя афера Бориса Джонсона?
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, enfant terrible британской политики, оказался втянут в очень британский скандал. Именно так называется новый мини-телесериал ВВС о печально известном деле "Аргайл против Аргайл" 1963 года, и, как и тогда, речь идет о знаменитом разводе. Но на этот раз потенциальный развод имеет политический характер. Тефлоновый щит, который, как считается, есть у Джонсона, наконец-то прохудился.
В опубликованном 31 января докладе Сью Грей, сотрудницы британской госслужбы, подчеркивались "критические ошибки в руководстве и принимаемых решениях" при проведении вечеринок на Даунинг-стрит, 10, как раз в тот момент, когда правительство Джонсона ввело во всей стране строгие ограничения из-за Covid-19. Доклад Грей стал поводом для дальнейшего расследования, начатого лондонской полицией.