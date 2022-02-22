Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, enfant terrible британской политики, оказался втянут в очень британский скандал. Именно так называется новый мини-телесериал ВВС о печально известном деле "Аргайл против Аргайл" 1963 года, и, как и тогда, речь идет о знаменитом разводе. Но на этот раз потенциальный развод имеет политический характер. Тефлоновый щит, который, как считается, есть у Джонсона, наконец-то прохудился.