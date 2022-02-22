Хотя мэр Львова Андрей Садовой утверждает, что город не испытывает большого наплыва людей, приехавших в поисках безопасности, работники недвижимости утверждают обратное - украинцы прибывают со всей страны: из Харькова, Запорожья, Одессы и др., но в особенности - из Киева. Маклер по недвижимости Оксана рассказывает, что приезжают даже те, кто не знает, где и по какой цене придется искать съемную квартиру. Увеличение потока прибывающих заметили после того, как американская разведка назвала 16 февраля датой, на которую Путин запланировал вторжение в Украину.

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В это время неопределенности, чтобы лучше понять происходящее, брокер Оксана звонит бывшему мужу - ветерану войны 2014/2015 годов. Он и теперь поехал на фронт в Восточной Украине. О себе он рассказывает мало, но упоминает, что у него достаточно свободного времени, чтобы поиграть с товарищами в баскетбол. Но точно то же самое он рассказывал Оксане и тогда: "у нас все спокойно, играем с ребятами в баскетбол". Или "пьем кофе, готовим есть".