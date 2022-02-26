Пока ожидается новый сезон сериала Nebaidies ne no kā ("Ничего не бойся"), где у актрисы Дарты Даневичи колоритная роль "плохой девочки", СМИ следят за своего рода реалити-шоу - ее отношениями с отцом ребенка, депутатом Артусом Кайминьшем. Дарта - одна из тех, кто не боится говорить о замалчиваемой многими теме эмоционального насилия, и теперь она чувствует себя как будто вырвавшейся из заколдованного круга, чтобы отдать свою энергию работе в театре, кино и на телевидении.

Интервью прошло в кафе в центре, Дарта выкроила время между съемками в кино, работой в театре и графиком няни, присматривающей за ее сыном Каупо, которому еще нет и годика. Дарта здоровается со случайно встреченным знакомым, который спрашивает: "Как у тебя, все хорошо?". "Теперь хорошо", - и разговор продолжается о детских книгах с картинками. "Сыну очень нравится играть с книгами, и, насколько это возможно, я стараюсь оградить его от мобильных устройств и экранов", - добавляет она. Наблюдаю за Дартой с приятелем, и в голову приходит мысль о том, что в ней есть что-то от кота: гибкое, тонкое тело, глаза, о которых говорят, что в них можно пропасть, упорство, дух борьбы и... тоска по ласке. Последнее, наверное, связано с прочитанным в прессе, а именно что причина, по которой она разводится - это именно нехватка ласки и нежности, нелюбовь в семье. Сейчас Дарта больше не хочет обсуждать эту тему. Ладно, поговорим о работе, которая, как ни крути, - об отношениях с жизнью, ценностях и нашими выборами.