Фото и видео ⟩ Машину молодой семьи подожгли прямо на парковке у дома: это было только начало их мучений

Нередко сосед занимает парковочное место в спальном районе камнем, табличкой или знаком аварийной остановки. В Маарду, Эстония, семья из трех человек на таком "зарезервированном" месте припарковала свой автомобиль, который через несколько часов загорелся. Семья знала предполагаемого поджигателя, но это не принесло ей ни справедливости, ни компенсации, ни спокойствия.

Будничный осенний вечер 2020 года: Марина с мужем Олегом и дочерью (имена изменены - прим. ред.) приехала домой из магазина. Они кружили перед панельным домом в поисках места для парковки, и в итоге пришли к выводу, что единственное свободное место занято булыжником их соседа Валентина. Проблема, характерная для спальных районов, была решена по простой логике: парковочные места распределяются по принципу "кто успел, тот и съел" и они никому не принадлежат, поэтому камень убрали, а BMW припарковали.