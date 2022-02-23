Россия только что признала "независимость" самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, за этим может последовать официальный ввод войск России на де-факто оккупированные территории Украины. Андрей, эксперт, знающий ситуацию и близкий к процессам, рассказывает о возможных сценариях будущего, колебаниях стран Запада и важном выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене.

Для абонентов

- Приехав из Латвии, удивительно видеть спокойное настроение в Киеве. Временами даже возникает ощущение, что нас война волнует больше, чем Украину. Почему Киев такой мирный?

- Потому что война в Украине идет уже восемь лет и люди к ней привыкли. Регулярно приходят новости о погибших солдатах. Мы живем в постоянной опасности, теперь еще и со стороны Беларуси. И в такой ситуации люди продолжают добровольно помогать армии. На восточной границе постоянно идут обстрелы. В этом нет ничего нового для нас. Только сейчас мир вдруг заметил ситуацию, в которой мы находимся с 2014 года.

- Ситуация на востоке Украины понятна, но сейчас идут разговоры даже об угрозе Киеву.

- Подавляющее большинство украинцев не верят в угрозу Киеву. Армия сделала все возможное, чтобы люди не верили в это. Помните русско-чеченскую войну, как происходило завоевание Грозного? Сколько ресурсов и жизней русских солдат было отдано, чтобы взять под контроль Грозный. А Киев намного больше.