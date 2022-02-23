Дикий рост цен на электроэнергию побуждает сограждан устанавливать солнечные батареи: за последний год количество микрогенераторов в Латвии удвоилось. При нынешних тарифах собственные мощности окупаются достаточно быстро: примерно за 7-10 лет. А государство планирует во второй половине 2022 года открыть программу субсидий для частных лиц. Представители энергетических компаний Latvenergo (Elektrum), Enefit и AJ Power подробно рассказали KLIK, кому выгодно устанавливать солнечные панели, сколько стоит это удовольствие, и поделились подробными расчетами.

Enefit в качестве примера привели двухэтажный жилой дом площадью 200 кв.м, в котором ежемесячно потребляется около 350 кВт/ч электроэнергии: в год это около 4200 кВт/ч. Если в этом домохозяйстве установлена система солнечных панелей на 4 кВт, которая производит по меньшей мере 3500 кВт/ч энергии в год, то семья, с учетом всех платежей на распределение электричества и OIK, в течение года может сэкономить до 50% от всех затрат на электроснабжение. Без мини-электростанции за указанный объем они заплатили бы около 700 евро в год. После установки панелей – счет снизился бы примерно на 245 евро.