Дикий рост цен на электроэнергию побуждает сограждан устанавливать солнечные батареи: за последний год количество микрогенераторов в Латвии удвоилось. При нынешних тарифах собственные мощности окупаются достаточно быстро: примерно за 7-10 лет. А государство планирует во второй половине 2022 года открыть программу субсидий для частных лиц. Представители энергетических компаний Latvenergo (Elektrum), Enefit и AJ Power подробно рассказали KLIK, кому выгодно устанавливать солнечные панели, сколько стоит это удовольствие, и поделились подробными расчетами.