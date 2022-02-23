Дикий рост цен на электроэнергию побуждает сограждан устанавливать солнечные батареи: за последний год количество микрогенераторов в Латвии удвоилось. При нынешних тарифах собственные мощности окупаются достаточно быстро: примерно за 7-10 лет. А государство планирует во второй половине 2022 года открыть программу субсидий для частных лиц. Представители энергетических компаний Latvenergo (Elektrum), Enefit и AJ Power подробно рассказали KLIK, кому выгодно устанавливать солнечные панели, сколько стоит это удовольствие, и поделились подробными расчетами.

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KLIK побеседовал о нюансах установки солнечных батарей и стоимости проектов с Latvenergo (Elektrum), Enefit и AJ Power.

  • Общая стоимость проекта солнечной энергетики: от 3-4 тысяч до 13-15 тысяч евро
  • Срок окупаемости без субсидий: 7-10 лет
  • Уменьшение платежей за электричество: до 50%
  • Мощность солнечных панелей в частных домах: от 3 до 11 кВт
  • Средние затраты на домохозяйство за установленный кВт: от 950 евро до 1700 евро + НДС.
  • Производительность солнечной панели мощностью 1 кВт: в среднем 1000 кВт/ч в год
  • Срок службы системы: более 25 лет.