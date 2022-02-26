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Клиники Эстонии и Латвии отказывают привитым от Covid-19 донорам мужского семени?

Вакцина.

ФОТО: JAVIER TORRES

В соцсетях продолжают публиковаться истории, в которых мужчинам и женщинам якобы отказывают в донорстве семени и яйцеклеток из-за вакцинации от коронавируса. В эстонском Facebook недавно развернулась целая дискуссия о донорстве генетического материала — а именно, мужского семени. Несколько человек уверяли, что их знакомые мужчины, годами являвшиеся донорами, внезапно перестали подходить местным клиникам вспомогательной репродукции, поскольку вакцинировались от Covid-19, пишет Rus.Postimees.

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Один пользователь уверял, что у него есть даже двое знакомых мужчин, которые были постоянными донорами, но после внезапного отказа клиник они пошли проверять качество своего материала и выяснили, что оно якобы сильно снизилось. Пользователь уверял, что один знакомый стал бесплодным полностью, другой — более чем на 50 процентов.