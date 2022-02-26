Правда ли, что клиники Эстонии и Латвии отказывают привитым от Covid-19 донорам мужского семени?

Один пользователь уверял, что у него есть даже двое знакомых мужчин, которые были постоянными донорами, но после внезапного отказа клиник они пошли проверять качество своего материала и выяснили, что оно якобы сильно снизилось. Пользователь уверял, что один знакомый стал бесплодным полностью, другой — более чем на 50 процентов.