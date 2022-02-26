Правда ли, что клиники Эстонии и Латвии отказывают привитым от Covid-19 донорам мужского семени?
В соцсетях продолжают публиковаться истории, в которых мужчинам и женщинам якобы отказывают в донорстве семени и яйцеклеток из-за вакцинации от коронавируса. В эстонском Facebook недавно развернулась целая дискуссия о донорстве генетического материала — а именно, мужского семени. Несколько человек уверяли, что их знакомые мужчины, годами являвшиеся донорами, внезапно перестали подходить местным клиникам вспомогательной репродукции, поскольку вакцинировались от Covid-19, пишет Rus.Postimees.