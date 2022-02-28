У новых бронемашин Латвии Patria 6x6, находящихся в распоряжении латвийских Вооруженных сил с конца прошлого года, на лбу есть рог, поэтому военнослужащие назвали их Единорогами. У металлического рога есть практическое значение - чтобы протянутая противников проволока не оторвала головы пулеметчикам, которые находятся в люках на крыше бронемашины. Рог разрывает проволоку напополам и защищает пулеметчиков.

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На военных учениях на полигоне Хоэнфельс у НВС была хорошая возможность проверить возможности и выдержку произведенного в Финляндии Единорога в суровой среде. Командир 2-го батальона подполковник Улдис Гутманис признает, что снег, глинистая грязь, склоны и грунтовые дороги с большой крутизной были идеальными условиями для проверки возможностей новой боевой машины.