На столе в кабинете мэра города Раверсдорфа Кристофа Мейера - экран компьютера и старый телефон с проводом. Иногда мэр стоит у окна и наблюдает за главной улицей городка, по которой изредка проезжает спешащее военное транспортное средство. Иногда сидит за монитором и следит за новейшими событиями на экране. Волна слухов в соцсетях с противоречивой информации делает жителей Раверсдорфа беспокойными.

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Еще вчера в столицу округа вошли силы альянса "Сколкан", а сегодня силы НАТО выбили их из города. Чтобы рассеять незнание и получить заслуживающую доверия информацию, Мейер берет трубку телефона и созванивается с мэрами соседних городов, начальниками полиции, комиссарами округов и другими должностными лицами.