Майрис Бриедис готовится этой весной провести бой в Австралии, где ему предстоит защитить пояс чемпиона мира по версии IBF. "Информации о сопернике Джее Опетайе, который в основном боксировал в Австралии, собрано достаточно", - в разговоре с TVNET заявил менеджер латвийского боксёра Раймонд Зепс.

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Активность Бриедиса в соцсетях в попытке бросить вызов известной звезде YouTube Джейку Полу затмила предстоящий поединок латвийского боксёра.

Изначально поединок Бриедиса и Опетайи был запланирован на 6 апреля в австралийском городе Голд-Кост, но затем дата боя была перенесена примерно на 3-4 недели - латвийский боксёр недавно переболел Covid-19 и гриппом.

"Да, у Майриса был ковид, а спустя короткое время и другое заболевание. В связи с этим сейчас мы стараемся договориться с австралийцами о другой дате. Предварительно это уже определено, но ещё не согласовано с IBF", - сказал Зепс TVNET.

Бриедис со своей командой не может отправиться в Австралию на весь подготовительный период, потому что там предстоит пройти сложную процедуру въезда в эту далёкую страну.