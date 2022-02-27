Российский президент Владимир Путин сделал свой выбор. Он принес войну в Украину. Это переломный момент для Европы. Впервые со времен Балканских войн 1990-х годов, которые ограничивались территорией распадающейся Югославии, континент вновь сталкивается с обстрелами городов и разворачиванием танковых дивизий. Только на этот раз боевые действия начала ядерная сверхдержава.

Отдав приказ о вторжении, Путин демонстрирует вопиющее пренебрежение международными соглашениями и международным правом. В Европе не было подобных событий со времен Гитлера. Согласно последним заявлениям Путина, Украина не имеет права на существование в качестве суверенного государства, даже несмотря на то, что она является членом Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы; и даже несмотря на то, что Россия сама (при Борисе Ельцине) признала независимость страны.