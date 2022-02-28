Президент России Владимир Путин, судя по всему, считает, что, заключив 4 февраля в Пекине нечто вроде соглашения об альянсе с председателем КНР Си Цзиньпином, он совершил поступок, аналогичный историческому визиту президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Но как тогда в результате китайско-американского сближения главным проигравшим стал СССР, так и сегодня Россия тоже, скорее всего, проиграет больше всех из-за нового соглашения Путина и Си.

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Визит Никсона к Мао Цзэдуну стал поворотным моментом в истории Холодной войны, оказав на ее ход даже больше влияния, чем Карибский кризис. В то время отношения между Китаем и СССР были намного хуже, чем представляли себе в мире, в том числе американцы.