Политолог: Россия сейчас чувствует, что отнимает действительно свое

После решения президента России Владимира Путина признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины независимыми государствами безопасность всей Европы находится под угрозой, но наиболее вероятен тупик между Западом и Россией, сказал в интервью Pоstimees профессор политологии Тартуского университета Вячеслав Морозов, пишет Rus.Postimees.
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Вячеслав Морозов (род. 30 июня 1972 года)
♦ Политолог, профессор кафедры евросоюзно-российских исследований Тартуского университета. Его основные исследовательские интересы – постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией.
♦ 1997–1998: ассистент факультета международных отношений Санкт–Петербургского государственного университета; 1998-2000: преподаватель, 2000–2010: доцент.
♦ 2006–2009: преподаватель российской внешней политики в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге; 2007 – приглашенный лектор в Магистерской школе международных исследований Денверского университета.
♦ 2010–2011: доцент кафедры международных отношений Института политических наук Тартуского университета; с 2011-го – профессор кафедры европейско-российских исследований в Институте политических исследований Йохана Скютте.
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