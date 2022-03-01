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Политолог: Россия сейчас чувствует, что отнимает действительно свое

Посольство России покидает Украину. ФОТО: Дмитрий Котюх

ФОТО: Dmitri Kotjuh

После решения президента России Владимира Путина признать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины независимыми государствами безопасность всей Европы находится под угрозой, но наиболее вероятен тупик между Западом и Россией, сказал в интервью Pоstimees профессор политологии Тартуского университета Вячеслав Морозов, пишет Rus.Postimees.

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Вячеслав Морозов (род. 30 июня 1972 года)

Вячеслав Морозов, профессор Института политических исследований им. Йохана Скютте

ФОТО: Кристьян Теэдемаа

Политолог, профессор кафедры евросоюзно-российских исследований Тартуского университета. Его основные исследовательские интересы – постструктурализм, теория и критика постколониализма, теория демократии, идеология и дискурсы в России, а также отношения между ЕС и Россией.

1997–1998: ассистент факультета международных отношений Санкт–Петербургского государственного университета; 1998-2000: преподаватель, 2000–2010: доцент.

2006–2009: преподаватель российской внешней политики в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге; 2007 – приглашенный лектор в Магистерской школе международных исследований Денверского университета.

2010–2011: доцент кафедры международных отношений Института политических наук Тартуского университета; с 2011-го – профессор кафедры европейско-российских исследований в Институте политических исследований Йохана Скютте.

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