Родившийся в России 41-летний Максим Кочетков разыскивается как Интерполом, так и полицией Эстонии за принадлежность к преступной организации и за шантаж. Хотя местонахождение Кочеткова известно, и он живет прекрасной жизнью в Санкт-Петербурге, его почему-то до сих пор не арестовали, пишет Rus.Postimees.

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В конце прошлого года мы публиковали материал о преступниках, разыскиваемых по разным причинам эстонской полицией через Интерпол. В то время в открытом списке было восемь человек. Сколько всего эстонцев или людей, связанных с Эстонией, находятся в розыске, к сожалению, осталось тайной.