Если кто-то думает, что целью угнездившегося в Кремле международного террориста является Украина, то он ошибается. Эта война объявлена Европе, ничего подобного не видевшей с 1945 года. Это война против современного мира и его порядка, основанного на верховенстве закона, а не грубой силы. Против демократии, против здравого смысла и базового права каждого из нас на достойную жизнь.

Развязавший ее человек (ох, с какими сомнениями пишу это слово!) никак не безумец - хотя не исключаю, что на наших глазах он превращается в клинического маньяка. И начал он ее потому, что у него попросту сдали нервы. Никто и никогда прежде не видел эту обычно непроницаемую кагэбэшную физиономию настолько перекошенной. Десятилетиями ее обладатель сам испытывал нервы своих подданных, своих соседей, лидеров западного мира и его дипломатов. Главным инструментом заграничной политики руководимой им банды, не в меру комплиментарно именовавшейся "политической элитой РФ", давным-давно стал шантаж. От бандита пробовали откупаться, его регулярно пытались умаслить небольшими уступками - но его аппетиты все росли, а связь с реальностью все уменьшалась. Кончилось это ровно тем, чем и должно было: