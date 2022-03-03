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Нет повода беспокоиться за Чернобыль

Рост уровня радиации в районе Чернобыльской АЭС

ФОТО: www.saveecobot.com

Происходящее в Украине само по себе содержит риск возникновения техногенных катастроф. В меру своих возможностей постараюсь успокоить по поводу Чернобыля и очертить некоторые более реальные риски в нынешней украинской ситуации, пишет Валерий Сайковский на портале Rus.Postimees.

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Любые военные действия содержат риск возникновения техногенных проблем. В Украине немало химических заводов, но тут дороговизну газа и связанную с этим остановку производств можно считать позитивным моментом. Одесский припортовый завод удобрений "удачно" остановили в ноябре. Похожая ситуация с другими энергоемкими и экологически небезупречными производствами в химической отрасли и в металлургии. Из этого же ряда «благоприятных» обстоятельств - минимальный транзит газа, что сводит к минимуму опасность при эксплуатации газопроводов. В Харьковской области один даже загорелся в ходе военных действий, но это не создало большую проблему.