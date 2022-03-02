Приказ президента России Владимира Путина начать полномасштабное вторжение на территорию Украины противоречит какой-либо политической логике, даже его собственным жестким, авторитарным рассуждениям. Благодаря этому неспровоцированному нападению, Путин попал в длинный ряд иррациональных тиранов, в числе которых и Иосиф Сталин, веривший, что для сохранения власти ее нужно непрерывно расширять. Следуя этой логике, Сталин совершал ужасающие преступления против собственного народа, в том числе устроил голод, убивший миллионы украинцев.