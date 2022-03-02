Что на уме у Путина?
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Приказ президента России Владимира Путина начать полномасштабное вторжение на территорию Украины противоречит какой-либо политической логике, даже его собственным жестким, авторитарным рассуждениям. Благодаря этому неспровоцированному нападению, Путин попал в длинный ряд иррациональных тиранов, в числе которых и Иосиф Сталин, веривший, что для сохранения власти ее нужно непрерывно расширять. Следуя этой логике, Сталин совершал ужасающие преступления против собственного народа, в том числе устроил голод, убивший миллионы украинцев.
Другой массовый убийца XX века, Мао Цзэдун, однажды провозгласил, что "винтовка рождает власть" – или, скорее, ядерная ракета. Мао требовал от моего прадедушки, советского лидера Никиты Хрущева, дать Китаю ядерное оружие, чтобы Мао мог фактически держать в заложниках своих противников, внешних и внутренних.