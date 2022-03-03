Ужасающее нападение России на Украину должно стать тревожным сигналом для элит центральноевропейских членов НАТО и остального альянса. Не оправдывая российскую агрессию, мы должны признать, что десятилетия политического раскола и институционального распада способствовали относительной слабости украинского государства – слабость, которую сейчас безжалостно использует российский президент Владимир Путин. Помогая жертве и наказывая нападавшего, другие страны региона также должны принять во внимание тяжелые уроки украинской трагедии.

Когда в начале 1990-х годов Украина вышла из распадающегося Советского Союза, она была в числе экономически более процветающих посткоммунистических государств. С поправкой на покупательную способность, ее ВВП на душу населения был примерно на 20% выше, чем в Польше. Если бы это все сохранилось к 2020 году и если бы население Украины не сократилось на ошеломляющие 15%, экономика страны (опять же, с точки зрения покупательной способности) составляла бы две трети размера экономики России. Успешная, демократическая Украина с мощной армией, возможно, могла бы получить шанс на вступление в НАТО во времена "окна возможностей", которым воспользовались ее соседи из Центральной Европы и бывших Советских прибалтийских республик.