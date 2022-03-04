Вторжение России в Украину было стремительным и драматичным, но экономические последствия будут проявляться гораздо медленнее и будут менее впечатляющими. Сама война чрезвычайно трагична, в первую очередь для украинского народа, но также и для российского народа и мирового порядка в целом. Когда происходит что-то подобное, мы сравниваем это с некоей пьесой-моралите, в которой плохие последствия одинаково драматично охватывают все сферы, включая экономику. Но экономика так не работает.