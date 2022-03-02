Украинцы объявили, что во время вторжения российская армия уничтожила самый большой в мире самолет Ан-225, или просто "Мрия". Это печальная новость в мире авиации, поскольку самолет получил чуть ли не культовый статус.

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Самый большой в мире самолет буквально на днях был взорван на аэродроме под Киевом, когда российская армия атаковала аэродром. Однако украинцы сразу заявили, что самолет будет реконструирован, сообщило CNN.