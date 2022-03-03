Буквально за сутки до российского нападения Анастасия размышляла, нужно ли ей идти в магазин, чтобы купить недостающие продукты для своего набора для выживания, которого должно хватить на одну неделю. Гречка, рис, орехи, консервированные фрукты, вода, шоколад, сухофрукты, запасной фонарик, радио и газовые баллончики для примуса.

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Угрозы России и возможно нападение на Киев Анастасия восприняла серьезно. Также как и то большинство, которое видело войну своими глазами, - украинские ветераны войны и те, кто бежал от ужасов войны на Донбассе. Тогда - в 2014 году, когда началась война, Анастасии было 20 лет. Она решила отправиться на фронт и быть полезной. Стать медиком-добровольцем.

Чтобы привыкнуть к крови, по выходным она отправлялась в больницы, где в операционных врачи спасали жизни людям, порезанным в пьяных драках и пострадавшим в авариях.