В связи с начатыми Россией военными действиями в Украине, возможно, к удивлению многих, западные страны смогли относительно быстро и единогласно принять сложные решения о жестких санкциях против агрессора и о помощи Украине. В то же время есть страны, которые даже не осудили действия России, как, например, Китай - государство с самым большим населением в мире.

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В связи с начатыми Россией военными действиями в Украине, возможно, к удивлению многих, западные страны смогли относительно быстро и единогласно принять сложные решения о жестких санкциях против агрессора и о помощи Украине. В то же время есть страны, которые даже не осудили действия России - например, Китай, государство с самым большим населением в мире.