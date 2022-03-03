В связи с начатыми Россией военными действиями в Украине, возможно, к удивлению многих, западные страны смогли относительно быстро и единогласно принять сложные решения о жестких санкциях против агрессора и о помощи Украине. В то же время есть страны, которые даже не осудили действия России, как, например, Китай - государство с самым большим населением в мире.

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В связи с начатыми Россией военными действиями в Украине, возможно, к удивлению многих, западные страны смогли относительно быстро и единогласно принять сложные решения о жестких санкциях против агрессора и о помощи Украине. В то же время есть страны, которые даже не осудили действия России - например, Китай, государство с самым большим населением в мире.

Как Украина и страны Балтии, Китай имеет общую границу с Россией протяженностью более 4000 километров, но в отличие от нас отношения Китая с Россией, мягко говоря, не назовешь напряженными. Более того, в последние годы отношения между двумя державами только развивались, по крайней мере в экономическом плане: Китай стал крупнейшим источником импорта России, а также основным направлением ее экспорта. Однако эти экономические отношения не обязательно означают безусловный союз между двумя странами.