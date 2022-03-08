На зимних Олимпийских играх в Пекине не было ни одного биатлониста из Латвии - впервые с тех пор, как наша страна вновь участвует в зимних Олимпиадах. В Пекине была только Байба Бендика. Если бы было можно, участвовал бы Андрей Расторгуев, мы бы ждали от него высоких мест, но это не поменяло бы сути - к сожалению, нам остаётся только погрузиться в воспоминания о достижениях латвийских биатлонистов. Кстати, в этом году исполняется 50 лет, как Янис Чаурс второй раз подряд стал чемпионом мира среди юниоров.