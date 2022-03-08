Олег Малюхин: "Было предчувствие, что это будет мой день..."
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На зимних Олимпийских играх в Пекине не было ни одного биатлониста из Латвии - впервые с тех пор, как наша страна вновь участвует в зимних Олимпиадах. В Пекине была только Байба Бендика. Если бы было можно, участвовал бы Андрей Расторгуев, мы бы ждали от него высоких мест, но это не поменяло бы сути - к сожалению, нам остаётся только погрузиться в воспоминания о достижениях латвийских биатлонистов. Кстати, в этом году исполняется 50 лет, как Янис Чаурс второй раз подряд стал чемпионом мира среди юниоров.
Давайте вспомним уникальное достижение латвийских биатлонистов - победу на этапе Кубка мира.
4 марта 1999 года - особенный день в истории латвийского биатлона. В тот день в далёком канадском Валкартье даугавпилчанин Олег Малюхин стал первым и единственным латвийским биатлонистом, который сумел выиграть на этапе Кубка мира.
При стрельбе стоя Малюхин допустил одну ошибку и стал первым на 10-километровой дистанции, опередив на 16,5 секунды норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена (два промаха) и его соотечественника Фруде Андресена, которому пришлось отправиться на четыре штрафных круга.