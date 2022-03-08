Западные политики, которые думают, что можно говорить с президентом России Владимиром Путиным так, как рационально говорят люди между собой, глубоко ошибаются, так как президент Путин уже давно исключил себя из этого мира и живет в собственном, в разговоре с TVNET заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Единственный язык, который понимает Путин - это язык силы и запугивания. Если Запад не будет действовать прямо сейчас, последствия будут ужасными.

"Насколько широко может развернуться эта война, мы судить не можем, так как президент России, в руках которого огромная власть - как обычное оружие и военные ресурсы, так и ядерное оружие, - стал непрогнозируемым", - говорит Вайра Вике-Фрейберга, отвечая на вопрос, является ли нападение России на Украину, что означает нападение на западные ценности и принципы, началом полномасштабной войны. По ее оценке, Путин - чрезвычайно нарциссичный индивидуум с выраженной гигантоманией, который идентифицирует себя с Россией. "Как в свое время сказал король Франции Людовик XIV: "Государство - это я", так и президент Путин уже годами, как переписывая историю, так и позиционируя Россию как бедную жертву, подтверждает - "Россия - это я".