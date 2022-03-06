Термобарические боеприпасы или вакуумные бомбы, которые во время вторжения в Украину использовали оккупанты, создают в воздухе большой огненный шар, который высасывает из ближайшей округи весь кислород. Термобарические боеприпасы по объему разрушений приравнены к небольшому ядерному оружию.

Для абонентов Для абонентов

Слово "термобарический" происходит от греческих слов θερμός (теплый) и βάρος (давление, тяжесть). На практике термобарические боеприпасы создают комбинацию из ударной волны и вакуума, что, в свою очередь, вызывает взрыв высокого давления.

"Когда боеприпасы такого вида взрываются, они выделяют его взрывчатое вещество - или топливо - и создают эффект избыточного давления, в результате чего из-за ударной волны происходит чрезвычайно разрушительный взрыв", - пояснил изданию Euronews Next эксперт в области ядерного оружия Жан-Мари Коллинз.