Российское термобарическое оружие ТОС-1 "Буратино" в действии в 2013 году

Российское термобарическое оружие ТОС-1 "Буратино" в действии в 2013 году ФОТО: Reuters/ScanPix

Термобарические боеприпасы или вакуумные бомбы, которые во время вторжения в Украину использовали оккупанты, создают в воздухе большой огненный шар, который высасывает из ближайшей округи весь кислород. Термобарические боеприпасы по объему разрушений приравнены к небольшому ядерному оружию.

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Слово "термобарический" происходит от греческих слов θερμός (теплый) и βάρος (давление, тяжесть). На практике термобарические боеприпасы создают комбинацию из ударной волны и вакуума, что, в свою очередь, вызывает взрыв высокого давления.