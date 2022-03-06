Пятиклассника ударили битой по голове, но школа говорит, что ничего страшного не случилось

Месяц назад в школе Малева в Кохтла-Ярве, Эстония, произошла драка между учениками. Понятно, что мальчишки иногда дерутся, но в данном случае пятиклассник получил сотрясение мозга в результате удара битой по голове, после чего взрослые отправили его домой своим ходом. По словам директора школы, никакой биты не было, травма была не такой уж серьезной, и нет причин предавать этот случай огласке, пишет Rus.Postimees.