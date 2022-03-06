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Пятиклассника ударили битой по голове, но школа говорит, что ничего страшного не случилось

Ида-Вируская центральная больница.

ФОТО: Toomas Huik

Месяц назад в школе Малева в Кохтла-Ярве, Эстония, произошла драка между учениками. Понятно, что мальчишки иногда дерутся, но в данном случае пятиклассник получил сотрясение мозга в результате удара битой по голове, после чего взрослые отправили его домой своим ходом. По словам директора школы, никакой биты не было, травма была не такой уж серьезной, и нет причин предавать этот случай огласке, пишет Rus.Postimees.

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Валентина, мать пострадавшего мальчика, рассказала, что не дозвонилась до сына, но минут через 40 он перезвонил, сказал, что его ударили битой по голове, говорил очень странно, жаловался на усталость и сонливость.

"И я на работе понимаю, что мой ребенок дома теряет сознание. Я отпрашиваюсь с работы, лечу домой, беру его в охапку, мы едем в ЭМО. Там нам сразу сказали, что у него сотрясение", - продолжила Валентина.

Директор отметила, что травма пострадавшего была не такой уж серьезной. Мальчика осмотрела школьная медсестра. Поэтому ребенка отправили домой самостоятельно.

Но в эпикризе Ида-Вируской центральной больницы указан диагноз: сотрясение головного мозга без открытой внутричерепной раны. Ребенка приняли в больнице по желтому уровню триажа - нуждается в срочной помощи.