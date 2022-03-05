Молчаливая красотка, загадочная блондинка, американка латышского происхождения Сарма Мелнгайлис, которая завела своему любимому псу Леону аккаунт в Instagram, привлекла внимание всего мира едва ли не самым громким скандалом в ресторанном бизнесе США - масштабной аферой в знаменитом ресторане Pure Food and Wine, который посещали Алек Болдуин, Руни Мара, Билл Клинтон. Вероятно, Сарма чем-то напоминает главную героиню фильма Дэвида Финчера "Исчезнувшая". Все рассказы о ее личности и преступном прошлом кажутся такими невероятными и нелогичными, на самом деле необъяснимыми и полными противоречий.

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Документальный фильм "Плохой веган" (Bad Vegan) Криса Смита будет показан на Netflix в марте этого года. На его счету еще пара скандальных фильмов - Fyre: The Greatest Party That Never Happened рассказывает о фестивале, которого так и не было.

В свою очередь, картина "Король тигров" (Tiger King) повествует о чудаке, который разводил тигров параллельно с содержанием частного зоопарка и отбыл тюремный срок за убийство.

Теперь на платформе пришло время для истории латышки Сармы Мелнгайлис, которая с таким же успехом могла бы стать посланием и о Бритни Спирс. О том, что происходит, когда личность женщины сломлена любовью, которая оказывается контролирующей, манипулятивной, психологически и финансово насильственной одержимостью с неправильным "принцем на белом коне".