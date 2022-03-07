На прошлой неделе Владимир Путин объявил об "особом" режиме боевого дежурства для "сил сдерживания". Это решение вызвало беспокойство во всем мире, поскольку Кремль фактически угрожает применить ядерное оружие. Почему эксперты и политики пришли к такому выводу, что такое "особый режим боевого дежурства", кто и как принимает решение "нажать красную кнопку" и, самое главное, что ждет нас впереди? TVNET попытался найти ответы на эти и другие вопросы.