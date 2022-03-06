Еще всего несколько дней назад в одном из огромных комплексов львовского завода советских времен гремела электронная музыка, по длинным коридорам из одного танцевального зала в другой бродили толпы молодых людей и еще только обсуждали возможное вторжение России в Украину.

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И тогда, когда произошло то, во что многие отказывались поверить, буквально в течение нескольких дней одно из популярных мест развлечений превратилось в военный завод. Место, где те же самые молодые люди начали производить тысячи коктейлей Молотова, противотанковые ежи и цепи из ключей проволоки, чтобы бросать их под колеса автотехники оккупантов.